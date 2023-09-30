Haberler Fenerbahçe Övgüler Sebastian Szymanski'ye

Övgüler Sebastian Szymanski'ye

RAMS Başakşehir maçında attığı iki golle yıldızlaşan Sebastian Szymanski’nin bu performansına Avrupa basını da kayıtsız kalmadı. Hollanda ve Polonya basını, 24 yaşındaki oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Övgüler Sebastian Szymanski'ye

Fenerbahçe'nin sezon başında D. Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Son oynanan Başakşehir maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Polonyalı oyuncu, toplamda ise 7 gol, 4 asiste ulaştı. Sebas'ın ortaya koyduğu oyuna Avrupa basını da kayıtsız kalmadı. Özellikle Polonya ve Hollanda basını, Szymanski'den övgüyle bahsetti.

Hollanda basınından "soccernews" adlı haber sitesi; Szymanski'nin performansını, "Fenerbahçe'ye çabuk alıştı. Harika bir performans ortaya koyuyor. Attığı gollerle Fenerbahçe'yi zirvede tutuyor" sözleriyle övdü. Polonya'dan FAKT Sport, "2 golle yıldızlaştı. Taraftarlara harika bir gösteri sundu" ifadelerini kullandı. Sport PL de "20 dakika Sebastian'a yetti. Duble ile Başakşehir maçını tamamladı" manşetini attı.

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