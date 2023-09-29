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Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu o döneme benzetti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 09:39
Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0'la geçmeyi başardı ve galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Özdilek de TRT Spor'da maçı yorumladı. Mehmet Özdilek'in açıklamaları şöyle:

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"HERKES TAKIM OLMUŞ"

Gireni çıkanı oynayanı oynamayanı herkes takım olmuş. Szymanski geri gelip top çıkarınca Livakovic'le bir sarılmaları var. Bu çok önemlidir. Temaslı oynamayı seviyor. Tam tersi rakip temaslı oynaması lazım bir şeyler yapabilmeniz için.

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"MÜTHİŞ DESTEK YAPIYORLAR"

Fenerbahçe temaslı oynuyor, rakip sahada set oyununu oynuyor, pozisyon üretiyor ve golle de sonuçlandırıyor. Orta sahada Fred ve Szymanski müthiş destek yapıyorlar. Beklerin arkalarına, stoperlerin arasına koşuları çok iyi. Ceza sahasına en çok giren ikisi, bunun da karşılığını alıyorlar.

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"BAŞAKŞEHİR GEÇEN SENEDEN DE GERİYE GİTTİ"

Başakşehir'in 2-3 sene önceki dönemini düşünüyoruz ama onlar da geçen seneden daha da geriye gitti. Fenerbahçe'ye karşı oynarken orta sahanız çok dirençli olmanız lazım. Berkay ve Aleksic'le cevap veremezsiniz buna. Piatek ve Pelkas var ileride ki biri çıktı 30'da. Top kapıp Serdar ve Deniz'le çıkmaya çalış ama bekler de öyle bir çalıştı ki onları geriye itti.

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"25. DAKİKADA LIVAKOVIC'İ GÖRDÜK"

25. dakikada Livakovic'i gördük. O zamana kadar tek kale maç gibiydi zaten. İyi futbol iyi futbolcularla oynanıyor, ofansif gücü Fenerbahçe'nin inanılmaz etkili.

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"G.SARAY 4 YIL ŞAMPİYON OLDUĞUNDA YAPMIŞTI"

Fenerbahçe yeni bir kadro oluşturdu, oluştururken teknik adam olarak kafada takımı oluşturursunuz. Maksimum 1-2 oyuncu değiştirirsiniz ama önce oyunu bir oturtmanız lazım. Şimdi Fenerbahçe bunu yaptı. Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönem, bizim Beşiktaş'la 3 yıl üst üste olduğu dönemde oyun oturtulmuştu ve başarı da böyle geldi.

Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"TRİBÜNLERİN DOLMA SEBEBİ VAR"

Tribüne gittiğin zaman bir oyuncuyu izlemeye gidersin. Takımla birlikte bir isim söylersin. Tribünlerin her maç dolmasının nedeni taraftarın seyredeceği oyuncu sayısının fazla olması.

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