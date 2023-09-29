Mehmet Özdilek'ten Fenerbahçe'ye Galatasaray benzetmesi!

"BAŞAKŞEHİR GEÇEN SENEDEN DE GERİYE GİTTİ"

Başakşehir'in 2-3 sene önceki dönemini düşünüyoruz ama onlar da geçen seneden daha da geriye gitti. Fenerbahçe'ye karşı oynarken orta sahanız çok dirençli olmanız lazım. Berkay ve Aleksic'le cevap veremezsiniz buna. Piatek ve Pelkas var ileride ki biri çıktı 30'da. Top kapıp Serdar ve Deniz'le çıkmaya çalış ama bekler de öyle bir çalıştı ki onları geriye itti.