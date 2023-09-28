Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko oynayamayacak! İşte nedeni

Edin Dzeko oynayamayacak! İşte nedeni

Kayınpederi vefat eden ve Bosna Hersek’e giden Edin Dzeko’nun bugünkü Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe'de Batshuayi’nin ilk 11’de sahada olması muhtemel.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Edin Dzeko oynayamayacak! İşte nedeni

Fenerbahçe, Boşnak yıldızı Edin Dzeko'dan bugün Başakşehir karşısında yararlanamayacak. Kayınpederi vefat eden ve Salı günü ülkesi Bosna- Hersek'e giden 37 yaşındaki oyuncu, cenaze törenine katılacak. Kayınpederinin naaşı bugün toprağa verilecek ve ailesinin yanında kalması beklenen Boşnak oyuncunun bugünkü karşılaşmaya da yetişmesi beklenmiyor. ÖTE yandan ligde Fenerbahçe'nin attığı 9 golün 4'ünü kaydeden, 3'ünün de asistini yapan Edin Dzeko, Süper Lig'de en fazla skor katkısı veren isimlerden biri konumunda... Boşnak oyuncu, sarı-lacivertlilerin en önemli gol ayağı olsa da bugün yerine Michy Batshuayi oynayacak. İsmail Kartal'ın Belçikalı golcüye 'hazır ol' talimatı verdiği belirtildi. Michy, ligde ilk kez 11'de başlayacak.

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