Edin Dzeko oynayamayacak! İşte nedeni

Fenerbahçe, Boşnak yıldızı Edin Dzeko'dan bugün Başakşehir karşısında yararlanamayacak. Kayınpederi vefat eden ve Salı günü ülkesi Bosna- Hersek'e giden 37 yaşındaki oyuncu, cenaze törenine katılacak. Kayınpederinin naaşı bugün toprağa verilecek ve ailesinin yanında kalması beklenen Boşnak oyuncunun bugünkü karşılaşmaya da yetişmesi beklenmiyor. ÖTE yandan ligde Fenerbahçe'nin attığı 9 golün 4'ünü kaydeden, 3'ünün de asistini yapan Edin Dzeko, Süper Lig'de en fazla skor katkısı veren isimlerden biri konumunda... Boşnak oyuncu, sarı-lacivertlilerin en önemli gol ayağı olsa da bugün yerine Michy Batshuayi oynayacak. İsmail Kartal'ın Belçikalı golcüye 'hazır ol' talimatı verdiği belirtildi. Michy, ligde ilk kez 11'de başlayacak.