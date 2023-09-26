FENERBAHÇE HABERİ - Sebastian Szymanski için çok konuşulacak itiraf! Manchester City...

"BERNARDO SILVA'YA BENZİYOR"

"Öngörülemeyen bir futbolcu olmak, modern futbolda çok önemlidir. Szymanski'yi, Bernardo Silva'ya benzetiyorum. Başarılı kısa paslardaki oranları ve hücumdaki etkinlikleri birbirine yakın. Oyunun her aşamasına daha genel bakmak istiyorsak, belki de farklardan biri Szymaski, kontra atağa daha fazla yönelen ve kontra atak için daha fazla kullanılan bir futbolcudur. Evet, ben Bernardo Silva'nın gerçekten doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, takım içinde büyük etki yaratacak bir oyuncu aldı."