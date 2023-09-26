FENERBAHÇE HABERİ - Sebastian Szymanski için çok konuşulacak itiraf! Manchester City...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin transfer döneminde Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve Avrupa Kupalarında şu ana kadar toplam 12 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.
2016-19 yılları arasında ülkesinin güçlü takımlarından Legia Varşova'da forma giyen Sebastian Szymanski, yeteneği sonrası dikkat çekmiş ve 5.5 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olmuştu.
3 sezon burada oynadıktan sonra 2022 yılında Feyenoor'da kiralık olarak giden Polonyalı yıldız, Feyenoord'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan futbolculardan biri olmuştu.
Galatasaray'ın da görüştüğü oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Szymanski için kulübü Dinamo Moskova'ya 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren dikkat çeken Sebastian attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.
2016-19 yılları arasında Legia Varşova forması giyen 24 yaşındaki Szymanski, o dönem teknik direktör Jacek Magiera ile çalıştı.
Şimdilerde Polonya 1.Lig ekibi Slask Wroclaw'ın başında olan deneyimli hoca Magiera, eski öğrencisi Szymanski'nin potansiyeli başta olmak üzere performansına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Slask Wroclaw Teknik Direktörü Jacek Magiera'nın açıklamaları şu şekilde:
"F.BAHÇE'YE TRANSFERİ BÜYÜK BİR ADIM"
"Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferi kariyerinde büyük bir adım. Szymanski, hem kendisi hem de kulüp için büyük şeyler yapabilecek kapasitede bir futbolcu. Varşova'dan sonra Moskova ve Rotterdam, şimdi sıra İstanbul'da."
"HARİKA DURAN TOP KULLANIYOR"
"Szymanski, başından beri mükemmel bir yolda olduğunu kanıtladı. Sol ayaklı olmasına rağmen ters kanatta da oynayabiliyor. Sahanın sağ tarafı onun avantajı için bir anahtardır. Harika duran top kullanıyor. Çizgilerde ve paslaşarak top sürme, şut vurma, ara pas ile gol şansı yaratma Szymanski'nin üstün olduğu alanlardır."
"POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK"
"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki performansına şaşırmadım. Bireysel anlamda potansiyeli çok büyük. Szymanski'nin kazanma zihniyeti var ve takım için her şeyini vermeye hazır. Onun yaratıcı hücum özellikleri var. Fenerbahçe, Szymanski'nin olduğu hücum dizilişinden dolayı sezona harika bir başlangıç yaptı."
"AVRUPA'NIN DİĞER BÜYÜK LİGLERİNDE OYNAYACAĞINA İNANIYORUM"
"Szymanski'nin bir gün Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacağına inanıyorum. Onunla beraber Fenerbahçe de kazanacak. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynaması, kısa vadeli ama çok önemli bir hedef. Sonrasında onun için her şeyin daha iyi olması mümkün. Szymanski'nin şimdi önceliği Fenerbahçe."
"MANCHESTER CITY'NIN LİSTESİNDEYDİ"
"Szymanski, Legia Varşova'da oynadığı dönem Manchester City dahil Avrupa'daki birçok büyük kulübün izleme listesindeydi. Daha önce de söylediğim gibi Szymanski'nin potansiyeli tanımlanamaz. Sahadaki boşlukları doldurma yeteneğine de sahipti."
"BERNARDO SILVA'YA BENZİYOR"
"Öngörülemeyen bir futbolcu olmak, modern futbolda çok önemlidir. Szymanski'yi, Bernardo Silva'ya benzetiyorum. Başarılı kısa paslardaki oranları ve hücumdaki etkinlikleri birbirine yakın. Oyunun her aşamasına daha genel bakmak istiyorsak, belki de farklardan biri Szymaski, kontra atağa daha fazla yönelen ve kontra atak için daha fazla kullanılan bir futbolcudur. Evet, ben Bernardo Silva'nın gerçekten doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, takım içinde büyük etki yaratacak bir oyuncu aldı."