FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Alanya maçı için flaş 11 kararı!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Bir maçı eksik olmasına rağmen oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye kurulan sarı-lacivertlilerde hedef; bugün de üç puanı alıp liderliği korumak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 11 maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza atan sarı-kanarya, İsmail Kartal önderliğinde bu seriyi bugün 12 maça çıkarmayı amaçlıyor.

REHAVET UYARISI YAPTI

Sıkışık maç periyodunda kadrosundaki her oyuncudan faydalanmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçına göre farklı bir 11'le bugün sahaya çıkması bekleniyor. Öğrencileriyle dünkü idman öncesinde kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcının, Alanyaspor'un eksilerini ve artılarını bir kez daha anlattığı belirtildi. Kartal, 11 maçlık serinin rehavet yaratmaması konusunda da futbolculara uyarıda bulundu.

LİGDE 15. RANDEVU

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 maç da beraberlikle sona erdi.

KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

KADRODA 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bugün sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra; Serdar Aziz, Joshua King, Emre Mor ve Miha Zajc da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Tam 6 eksik bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün sabah yaptığı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket etti. Antalya'da takımı taraftarlar karşıladı.

KARTAL'DAN JESUS'A FARK

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile ilk 11 maçta 32 kez fileleri sarstı. Kanarya, Jorge Jesus'la geçen sezon aynı periyotta 26 gol atma başarısı göstermişti. Kartal'ın Fenerbahçe'si ayrıca 29 yıllık rekoru da kırdı.

İSMAİL DÖNÜYOR

Milli ara öncesindeki Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen İsmail Yüksek, geçen haftaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. İsmail, cezasını tamamladı ve bugün sahada olacak.

EDIN SAHAYA MICHY KULÜBEYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında kadroda büyük revizyona gitmiş ve as kadrodan 7 ismi kulübeye çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de kadroda değişikliğe gidecek ve as oyuncularını Alanya deplasmanında ilk 11'e koyacak. Kartal, en büyük değişikliği ise hücum bölgesinde yapacak. Nordsjaelland karşısında 11'de çıkan Kent, King, Mert Hakan ve Batshuayi kenara gelecek. 62 yaşındaki teknik adam bu dört ismin yerine ise; Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'ya formayı verecek. Orta alanda da Fred'in partneri İsmail Yüksek olacak, Crespo kulübeye çekilecek. Solda Ferdi oynarsa, savunmanın göbeği Becao-Djiku'dan oluşacak. Ancak Norsjaelland karşısında harika bir oyun ortaya koyan Oosterwolde solda oynarsa, stoperde Samet Akaydin görev yapabilir. Kartal son kararını maç saatinde verecek.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko