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Fenerbahçe Alagöz Holding 98-52 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 20:35
Fenerbahçe Alagöz Holding 98-52 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Yener Yılmaz, Furkan Keseratar, Ömer Sarı

Fenerbahçe Alagöz Holding: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

Emlak Konut: Wiese 14, Gizem Başaran Turan 14, Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 4, Gizem Mürüvet Uca 8, Eda Balkan 2, Ceren Akpınar, Feray Laiç

1 periyot: 24-13

Devre: 57-25

3 periyot: 79-40

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