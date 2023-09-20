Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Fenerbahçe 9 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyor.
Fenerbahçe 9 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyor.
Sarı-lacivertlilerde yönetim, hasreti sona erdirmek için yaz transfer döneminde önemli isimler kadroya kattı.
Kanarya bunun karşılığını da tarihi bir başlangıçla almış durumda...
Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 6 maçı kazandı.
Sarı-lacivertliler, lige de 4'te 4'le start verdi.
Kanarya topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor.
Sarı-kanaryanın bu başarısında yeni transferin katkısı çok fazla.
Öyle ki ligde atılan 8 golün 6'sı kadroya bu yaz döneminde katılan ileri uç oyuncularından geldi.
%75'İNE İMZA ATTILAR
F.Bahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, ligde 4 maça çıkarken, 4 gol attı.
Szymanski de 2 golle katkı sağladı.
Bu ikili aynı zamanda 3 defa da asist yaptı.
Fenerbahçe'nin yenileri ligde atılan gollerin %75'ine imza attı.
Birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan G.Saray'ın yeni hücumcuları, henüz ligde ağları sarsamadı.
Trabzonspor'da da yeni hücumcular 2 kez ağları havalandırmayı başardı.