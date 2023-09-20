Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hücum bölgesine yaptığı transferler, ligdeki 8 golün 6'sını attı. Sarı-lacivertliler bu alanda ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Fenerbahçe 9 yıldır şampiyonluk hasreti çekiyor.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Sarı-lacivertlilerde yönetim, hasreti sona erdirmek için yaz transfer döneminde önemli isimler kadroya kattı.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Kanarya bunun karşılığını da tarihi bir başlangıçla almış durumda...

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 6 maçı kazandı.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Sarı-lacivertliler, lige de 4'te 4'le start verdi.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Kanarya topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Sarı-kanaryanın bu başarısında yeni transferin katkısı çok fazla.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Öyle ki ligde atılan 8 golün 6'sı kadroya bu yaz döneminde katılan ileri uç oyuncularından geldi.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

%75'İNE İMZA ATTILAR

F.Bahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, ligde 4 maça çıkarken, 4 gol attı.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Szymanski de 2 golle katkı sağladı.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Bu ikili aynı zamanda 3 defa da asist yaptı.

Fenerbahçe 12’den vurdu! Rakiplerini solladı

Fenerbahçe'nin yenileri ligde atılan gollerin %75'ine imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI - "Yüzde 50..."
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 06:03
Lewa 'dalya' dedi Lewa 'dalya' dedi 01:00
Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da 00:22
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:17
Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! 00:17
Porto Shakhtar'ı 3'ledi! Porto Shakhtar'ı 3'ledi! 00:17
Daha Eski
Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı 00:17
M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! 00:17
Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! 00:17
Milan ile Newcastle yenişemedi! Milan ile Newcastle yenişemedi! 00:17
Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! 00:17
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:14