Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Cengiz Ünder'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta Cengiz Ünder şoku yaşanmıştı.
Milli futbolcu, maçın henüz 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.
26 yaşındaki futbolcunun durumu belli oldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka… pic.twitter.com/kDGH4ZKubp— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2023