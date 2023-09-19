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Fenerbahçe'de Szymanski'den dikkat çeken istatistik!

Sarı-Lacivertliler, sezona 10 resmi maçını da kazanarak müthiş bir giriş yaptı. Birçok futbolcu üst düzey performans sergiledi. Ancak özellikle yeni transferler arasında en dikkat çeken isimlerden biri Sebastian Szymanski oldu. Yıldız futbolcu, çıktığı maçlarda verdiği skor katkısı dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 09:16
Fenerbahçe'de Szymanski'den dikkat çeken istatistik!

ANTALYASPOR MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe, kendi sahasında konuk etitği Antalyaspor maçında üstünlüğü ele almakta zorlanırken Polonyalı yıldız oyuncu Sebastian Szymanski, ceza alanı içinde buluştuğu topu önce düzeltip daha sonra çektiği şık şutla ağları bularak takımına 3 puanı getirdi.

Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı orta saha oyuncusu, düzenli olarak ilk 11'de oynamasa bile lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta takımına 9 gol katkısında bulundu.

10 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 3 gol - 3 asistle oynayan Szymanski, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da 2 gol - 1 asist üretti ve toplamda 10 maçta 9 gole direkt katkı sağlamış oldu.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCULAR

Edin Dzeko: 6 gol 5 asist

Sebastian Szymanski: 5 gol 4 asist

İrfan Can Kahveci: 5 gol 3 asist

Dusan Tadic: 4 gol 2 asist

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