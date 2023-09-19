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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç

Fenerbahçe’nin neferi” ifadeleriyle açıklanan İsmail Kartal önce camiayı kenetledi. Sonra da oyuncularıyla tarihi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç

Kanarya'da Jorge Jesus ile yollar ayrıldıktan sonra başkan Ali Koç'un yeniden bir yabancı hoca ile anlaşması bekleniyordu. Ancak başkan Koç, kongrede sürpriz bir çıkış yaparak yola yerli teknik adam ile devam edeceğini açıkladı. Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Volkan Demirel gibi birçok aday vardı. Sarı-lacivertli idareciler, Kartal ile anlaştı. Kulüp başarılı hocayı resmen açıklarken "Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kartal önceliği parça parça olmuş camiayı birleştirmeye verdi. Ardından da saha içini toparladı. Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçı da kazanarak müthiş bir başlangıç yaptı. Camiada herkes İsmail Kartal'ın tavırlarına hayran kaldı.

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