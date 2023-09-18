Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Koskoca Fenerbahçe'nin...

İlk yarıya baktığımızda maç sonu 'Fenerbahçe bu maçı kazanacak' dendiğinde kimse inanmazdı. İlk yarı koskoca Fenerbahçe'nin, 45. dakikada attığı gol dışında pozisyonu yok. Eksik adamla bir yakalandılar, Buksa aradan sıyrılıp Antalyaspor'u öne geçirdi. Ardından pozisyonları da var. Fenerbahçe, şaşırttığı ilk yarının son dakikasında da Dzeko ile beraberliği yakaladı.

İkinci devre F.Bahçe önde bastı. Atakları arttığında bunlardan birinde İrfan Can, takımı öne geçirdi. Ama ardından Fenerbahçe, yine tuhaf bir gol yedi. 'Fenerbahçe kötü oynadığı bir maçı nasıl kazanacak?' derken en kötü maçını oynayan Szymanski'nin golüyle galibiyeti aldı. Hakem Halil Umut Meler, genelde iyiydi. Özellikle de Antalya'nın attığı ilk golde mükemmel bir avantaj oynattı.