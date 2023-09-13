Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra devam ediyor.
Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra devam ediyor.
Fenerbahçe 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise 2 galibiyet ve 1 berabelik ile 4. sırada.
Trabzonspor, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig tüm heyecanıyla deva ederken şampiyonluk oranları güncellendi. İşte oranlar...
Başakşehir: 20.00
Trabzonspor: 20.00
Adana Demirspor: 15.00
Beşiktaş: 3.50
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 2.60