Haberler Beşiktaş Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya geçildi. Takımların şampiyonluk yarışı ise sürüyor. Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a verilen o oranlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 14:29
Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra devam ediyor.

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş ise 2 galibiyet ve 1 berabelik ile 4. sırada.

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig tüm heyecanıyla deva ederken şampiyonluk oranları güncellendi. İşte oranlar...

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