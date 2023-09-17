Sahne Livakovic'in

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk kez bugün sahaya çıkacak. 25 Ağustos'ta Fenerbahçe'ye imza atan 28 yaşındaki kaleci, o gün oynanan Konferans Ligi'ndeki Twente karşılaşması öncesinde sahaya çıkmış ve taraftarları alkışlamıştı. Ligde milli ara öncesindeki Ankaragücü mücadelesinde ise Hırvat eldiven, ağrıları nedeniyle forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan Livakovic, Hırvatistan'ın Letonya ve Ermenistan ile oynadığı maçlarda 90'ar dakika sahada kalmıştı. Bugün de Fenerbahçe formasıyla siftah yapacak olan Livakovic'e sarı-lacivertli futbolseverler de jest yapacak. Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe tribünleri 28 yaşındaki yıldız için özel pankartlar hazırladı. İlk maçında Liva'ya Kadıköy'de büyük destek verilecek.