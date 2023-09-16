Van de Beek'i istemediler

Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek'le bir süre ilgilenen Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Erik ten Hag'ın kadrosunda düşünmediği Beek, Anderlecht'e de önerildi. Ancak Belçika ekibi, 26 yaşındaki orta sahayı istemedi. F.Bahçe'ye de transferi gerçekleşmeyen Van de Beek, ManU'da kaldı.
ManchesterUnited'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek'le bir süre ilgilenen Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Erik ten Hag'ın kadrosunda düşünmediği Beek, Anderlecht'e de önerildi. Ancak Belçika ekibi, 26 yaşındaki orta sahayı istemedi. F.Bahçe'ye de transferi gerçekleşmeyen Van de Beek, ManU'da kaldı.