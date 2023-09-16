Emre Demir Ümraniye'de

Fenerbahçe, Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderdi. Yapılan açıklamada ise, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda genç oyuncularımızdan Emre Demir bir yıllığına Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe, Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderdi. Yapılan açıklamada ise, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda genç oyuncularımızdan Emre Demir bir yıllığına Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.