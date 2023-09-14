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Nazım Sangare elde kaldı!

FenerbahçeNazım Sangare'yi bir türlü yollayamadı... Geçen sezon sakatlığını anlatmasına rağmen Jorge Jesus tarafından şans verilmeyen tecrübeli oyuncunun üzerini İsmail Kartal da çizmişti. Kendisine kulüp bulması talimatı verilen Nazım, istediği teklifleri alamayınca kulüpte kaldı. Nazım'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Nazım Sangare elde kaldı!
Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bir türlü yollayamadı... Geçen sezon sakatlığını anlatmasına rağmen Jorge Jesus tarafından şans verilmeyen tecrübeli oyuncunun üzerini İsmail Kartal da çizmişti. Kendisine kulüp bulması talimatı verilen Nazım, istediği teklifleri alamayınca kulüpte kaldı. Nazım'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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