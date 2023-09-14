Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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