Haberler Fenerbahçe Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste yaptığı yıldız takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. İddiasını daha da artırmak isteyen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor. Fırsat transferi kollayan Kanarya, gündem yaratacak bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Napoli'den ayrılması gündeme gelen Eljif Elmas hakkında flaş bir hamlede bulunuldu. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 10:59
Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sarı-lacivertliler, transfer dönemiminin bitmesine az bir süre kala önemli fırsatları değerlendirmek istiyor.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, kadrosuna son şeklini vermek için harekete geçti.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Bu sezon yaptığı birçok yıldız transferleriyle dikkat çeken Kanarya, girişimlerini sıklaştırdı.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

6 numara transferinde hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

3 kulvarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, alternatifi bol bir kadro oluşturma hedefinde.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Ön liberoya nokta atışı bir takviye düşünen yönetim, fırsat transferi için kolları sıvadı.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

ELJIF ELMAS FENER'E!
Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ı yeniden kadroya katmak istiyor.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

TEKLİF YAPILDI!
Fenerbahçe yönetiminin, yıldız futbolcu için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu, Çizme ekibinde çıktığı 175 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Makedon orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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