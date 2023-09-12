Transferde Eljif Elmas bombası! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı-lacivertliler, transfer dönemiminin bitmesine az bir süre kala önemli fırsatları değerlendirmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, kadrosuna son şeklini vermek için harekete geçti.
Bu sezon yaptığı birçok yıldız transferleriyle dikkat çeken Kanarya, girişimlerini sıklaştırdı.
6 numara transferinde hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.
3 kulvarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, alternatifi bol bir kadro oluşturma hedefinde.
Ön liberoya nokta atışı bir takviye düşünen yönetim, fırsat transferi için kolları sıvadı.
ELJIF ELMAS FENER'E!
Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ı yeniden kadroya katmak istiyor.
TEKLİF YAPILDI!
Fenerbahçe yönetiminin, yıldız futbolcu için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.
2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu, Çizme ekibinde çıktığı 175 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Makedon orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor.