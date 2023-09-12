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Jota için pusuda

Al İttihad taraftarının istemediği Portekizli sol kanat takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe de ‘fırsat transferi’ olarak durumu takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
Jota için pusuda

Sarı-lacivertliler, 6 numara alarak transferi tamamlamayı düşünüyor. Ancak Kanarya bir 'fırsat transferinin' peşini bırakmıyor. Jota sezon başında Celtic'ten Al İttihad'a geçmişti. Ancak Fabinho, Benzema, Kante gibi transferlerin yanında adı sönük kalınca taraftar onu istemedi. Transfer dönemi bitmeden Suudi Arabistan ekibi kontratını sonlandırabilir. Bu durumda da pusuda bekleyen Fenerbahçe hemen atağa kalkarak oyuncuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Kanarya bu transfer döneminde Rangers'tan Ryan Kent'i almıştı. Şimdi ezeli rakibinde forma giyen Celtic'ten Jota'yı da renklerine bağlayabilir. Kanarya gelişmeleri yakından takip ediyor.

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