Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Kadrosuna önemli yıldızları katan Fenerbahçe, takımdan göndereceği isimleri belirledi ancak bu oyuncular ayrılmak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sözleşme feshi yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 10:00
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarken takımdan göndermek istediği isimleri de belirledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

29 yaşındaki Luan Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.

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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Nazım Sangare ise bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

23 yaşındaki genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon 1 maçta 10 dakika oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin ise çıktığı 2 karşılaşmada 67 dakika süre aldı.

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