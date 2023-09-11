Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Şampiyonluk hasreti ile yepyeni ve radikal kararlar almaya devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Şampiyonluk hasreti ile yepyeni ve radikal kararlar almaya devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Fenerbahçe deyimi yerindeyse sil baştan bir kadro ile yeni sezona 'merhaba' dedi.
Köklü değişimlerle birçok mevkiye yeni isimler dahil olurken 6 ve 8 numara oynayabilecek bir isim de sıradaki transfer...
Kadroya yeni katılmış isimler de uyum sağlamaya ve oyun anlayışına ayak uydurmaya çalışıyor.
Bu kapsamda bir çok isim de bu konuda gayet uyum gösterip takımın başarında etkili oldu.
Sarı lacivertliler ligdeki şampiyonluk özlemini gidermek için her fedakarlığa razı...
Diğer yandan Konferans Ligi perfomansını da çok fazla önemseyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor...
Kartal, oyuncu listesi tercihlerinde performans verilerinin yanı sıra değişken bir çok durumu ele alıp kadroya son halini veriyor...
İSYAN ETTİREN KARAR
Ancak son kararı, yeni transferlerden bir ismi adeta yıktı ve o futbolcu çevresine serzenişte bulunmaya başladı.
O isim Mert Müldür! A Milli Takım'ımızın da Ermenistan ile oynadığı maçta 61. dakikada oyuna dahil olan Müldür, milli formayı taşımaya devam ediyor ancak...
Başarılı oyuncu, İsmail Kartal'ın aldığı karar ile Konferans Ligi listesine eklenmemişti.
"BEN BUNU HAK ETMEDİM"
Bu karar sonrası Müldür, ne olduğunu anlayamazken yakın çevresise 'Neden ben!' 'Bunu hiç haketmedim' tarzında sezenişlerde bulunduğu kaydedildi.
Listeye eklenmeyen diğer isimler ise şu şekildeydi; Samet Akaydin, Fayed, Nazım Sangare, Emre Demir, Emre Mor, Burak Kapacak, Luan Peres, Lincoln, Bartuğ Elmaz.