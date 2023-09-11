Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda transferi kulübün aldığı karar ile hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalırken çevresine 'Neden ben?' tarzında serzenişlerde bulundu. İşte yeni transferi şoke eden karar ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 15:48
Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Şampiyonluk hasreti ile yepyeni ve radikal kararlar almaya devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Fenerbahçe deyimi yerindeyse sil baştan bir kadro ile yeni sezona 'merhaba' dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Köklü değişimlerle birçok mevkiye yeni isimler dahil olurken 6 ve 8 numara oynayabilecek bir isim de sıradaki transfer...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Kadroya yeni katılmış isimler de uyum sağlamaya ve oyun anlayışına ayak uydurmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Bu kapsamda bir çok isim de bu konuda gayet uyum gösterip takımın başarında etkili oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Sarı lacivertliler ligdeki şampiyonluk özlemini gidermek için her fedakarlığa razı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Diğer yandan Konferans Ligi perfomansını da çok fazla önemseyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Kartal, oyuncu listesi tercihlerinde performans verilerinin yanı sıra değişken bir çok durumu ele alıp kadroya son halini veriyor...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

İSYAN ETTİREN KARAR

Ancak son kararı, yeni transferlerden bir ismi adeta yıktı ve o futbolcu çevresine serzenişte bulunmaya başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

O isim Mert Müldür! A Milli Takım'ımızın da Ermenistan ile oynadığı maçta 61. dakikada oyuna dahil olan Müldür, milli formayı taşımaya devam ediyor ancak...

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

Başarılı oyuncu, İsmail Kartal'ın aldığı karar ile Konferans Ligi listesine eklenmemişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şokta! İsmail Kartal'ın kararı sonrası isyan etti

"BEN BUNU HAK ETMEDİM"

Bu karar sonrası Müldür, ne olduğunu anlayamazken yakın çevresise 'Neden ben!' 'Bunu hiç haketmedim' tarzında sezenişlerde bulunduğu kaydedildi.

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