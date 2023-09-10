TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giriş yapan Fenerbahçe ligde ve Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam ediyor.
3 kulvarda başarılı olmak isteyen yönetim yaptığı flaş transferlerle ses getirdi.
Sezona şampiyonluk iddiasıyla giriş yapan Fenerbahçe ligde ve Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam ediyor.
3 kulvarda başarılı olmak isteyen yönetim yaptığı flaş transferlerle ses getirdi.
Avrupa kupaları için listesini UEFA'ya veren sarı lacivertliler rotasını orta saha bölgesine çevirdi.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan yönetimin hedefiyse 6 numara transferi...
6 NUMARA TRANSFERİNİ İSTEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal MKE Ankaragücü maçının ardından 6 numara transferiyle ilgili konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var.
Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.
Bir yandan Miguel Crespo ile yeni sözleşme görüşmelerini yapan yönetim diğer yandan Al Musrati'nin transferi için çalışıyor.
6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Libyalı orta saha Al Musrati için yeni bir gelişme yaşandı.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.
FIFA'DAN 12 MİLYON EURO'LUK CEZA
Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması.
Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.
Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.
AL MUSRATI KİMDİR?
6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Al-Ittihad'da başladı.
Sırasıyla Guimaraes, Rio Ave ve Braga formaları terletti.
27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Libya Milli Takımı ile 42 maça çıkan Al Musrati, 2 gol katkısı sağladı.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.