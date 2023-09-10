Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Son dakika haberi: Yaptığı transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler 6 numara transferine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği orta saha için çalışmalarını sürdüren yönetime Al Musrati'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 16:57
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giriş yapan Fenerbahçe ligde ve Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

3 kulvarda başarılı olmak isteyen yönetim yaptığı flaş transferlerle ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Dzeko, Kent, Fred, Szymanski, Cengiz, Becao, Livakovic gibi isimlere sarı lacivertli formayı giydiren Fenerbahçe'de yönetime atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Avrupa kupaları için listesini UEFA'ya veren sarı lacivertliler rotasını orta saha bölgesine çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Transferi büyük ölçüde tamamlayan yönetimin hedefiyse 6 numara transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

6 NUMARA TRANSFERİNİ İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal MKE Ankaragücü maçının ardından 6 numara transferiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Bir yandan Miguel Crespo ile yeni sözleşme görüşmelerini yapan yönetim diğer yandan Al Musrati'nin transferi için çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Libyalı orta saha Al Musrati için yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro öneren Fenerbahçe, Braga'dan "15 milyon euro" yanıtını aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

FIFA'DAN 12 MİLYON EURO'LUK CEZA

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon euro'luk cezaya çarptırılması.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

AL MUSRATI KİMDİR?

6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Profesyonel futbol kariyerine Al-Ittihad'da başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

Sırasıyla Guimaraes, Rio Ave ve Braga formaları terletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjde! İşte Braga'nın flaş kararı

27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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