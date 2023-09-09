Samet ve Crespo Pendikspor’a

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı Crespo'ya Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor talip oldu... İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertlilerden Samet Akaydin'i de istediği belirtildi. Yönetim iki kiralama teklifine de sıcak. Son sözü oyuncular söyleyecek.
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı Crespo'ya Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor talip oldu... İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertlilerden Samet Akaydin'i de istediği belirtildi. Yönetim iki kiralama teklifine de sıcak. Son sözü oyuncular söyleyecek.