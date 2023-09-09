Haberler Fenerbahçe "Ayrılmak istemedim"

"Ayrılmak istemedim"

Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak giden Joao Pedro, "Cagliari'ye geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Prensip olarak F.Bahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ayrıldım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
"Ayrılmak istemedim"
Fenerbahçe'den Gremio'ya kiralık olarak giden Joao Pedro, "Cagliari'ye geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Prensip olarak F.Bahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ayrıldım" dedi.
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