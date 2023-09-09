Haberler Fenerbahçe Başakşehir'le 26 Eylül'de

Başakşehir'le 26 Eylül'de

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Süper Lig'deki B.Şehir mücadelesi ertelenmişti. TFF, dün bu maçın tarihini açıkladı. Sarı-laciverliler, B.Şehir'le 26 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Başakşehir'le 26 Eylül'de
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Süper Lig'deki B.Şehir mücadelesi ertelenmişti. TFF, dün bu maçın tarihini açıkladı. Sarı-laciverliler, B.Şehir'le 26 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.
DİĞER
Pis Yedili ile tanınan Ecem Karavus’dan şok sözler! Ecem Karavus: Artık suratım şiddetle mücadele edemiyor, 50 gündür…
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
F.Bahçe'ye D. Zagreb'ten bir transfer daha!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21