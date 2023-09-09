Başakşehir'le 26 Eylül'de

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Süper Lig'deki B.Şehir mücadelesi ertelenmişti. TFF, dün bu maçın tarihini açıkladı. Sarı-laciverliler, B.Şehir'le 26 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Süper Lig'deki B.Şehir mücadelesi ertelenmişti. TFF, dün bu maçın tarihini açıkladı. Sarı-laciverliler, B.Şehir'le 26 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.