Haberler Fenerbahçe "Onaya sunacağız"

"Onaya sunacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü kongre öncesinde üyelere katılım çağrısında bulundu ve "Tüzük değişikliği ile beraber yıllardır taraftarımızın talebi olan stadımızın Atamızın ismini taşıması konusunu Genel Kurulumuzun onayına sunacağız. Sizlerden onay alındığı takdirde stat isim değişikliği için gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız. Gelin Fenerbahçemizin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
"Onaya sunacağız"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü kongre öncesinde üyelere katılım çağrısında bulundu ve "Tüzük değişikliği ile beraber yıllardır taraftarımızın talebi olan stadımızın Atamızın ismini taşıması konusunu Genel Kurulumuzun onayına sunacağız. Sizlerden onay alındığı takdirde stat isim değişikliği için gereken izin sürecini devletimiz nezdinde başlatacağız. Gelin Fenerbahçemizin tarihinde yeni bir sayfayı daha hep beraber açalım" dedi.
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