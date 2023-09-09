%100 hazırım

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği ve Balllon d'O'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterilen Dominik Livakoveic, "Lev Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek çok büyük bir onur. Ancak, benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu ediyor. Fenerbahçe'ye gittikten sonra antrenmana çıkamadım. Bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım" dedi.