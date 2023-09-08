TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan yönetimin hedefiyse 6 numara transferi...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde ön libero transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ardından 6 numara transferiyle ilgili konuştu.
Tecrübeli teknik adam, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, 6 numara transferi için birçok isimle temas kurarken, takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın forma şansı vermediği 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Ancak Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Crespo takımda kaldı.
Fenerbahçe'nin Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalayacağı öne sürülürken, Portekizli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Miguel Crespo için bonservis beklentisini 5 milyon Euro olarak belirledi.
PENDİKSPOR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerde oyuncu ile sözleşme uzatıp Pendikspor'a kiralık verilmesi düşünülen bir seçenek.
Yönetimi Portekizli futbolcunun transferi için İstanbul ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta süre aldı.
Portekizli futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.