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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu büyük ölçüde oluşturan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 6 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da forma şansı bulmakta zorlanan Miguel Crespo, Avrupa'da transfer dönem sona ermeden önce takım bulamadığı için sarı-lacivertlilerden ayrılamamıştı. Portekizli futbolcunun sözleşmesinin uzatılacağı öne sürülürken, yönetimin Miguel Crespo transferi için Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 18:08
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Transferi büyük ölçüde tamamlayan yönetimin hedefiyse 6 numara transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde ön libero transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

TRT Spor'a konuşan Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ardından 6 numara transferiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Tecrübeli teknik adam, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe, 6 numara transferi için birçok isimle temas kurarken, takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

İsmail Kartal'ın forma şansı vermediği 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Ancak Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Crespo takımda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'nin Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalayacağı öne sürülürken, Portekizli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Miguel Crespo için bonservis beklentisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

PENDİKSPOR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde oyuncu ile sözleşme uzatıp Pendikspor'a kiralık verilmesi düşünülen bir seçenek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Yönetimi Portekizli futbolcunun transferi için İstanbul ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Portekizli futbolcu, skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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