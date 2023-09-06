Lincoln de askıya alınacak

Takımda 17 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı 14'e düşürmek zorunda... Teknik direktör İsmail Kartal, üç ismin üzerini çizmek zorunda. Bunlardan biri sakatlığı süren Lincoln. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi dondurulacak. King ve Omar Fayed'den birinin de mukavelesi askıya alınacak.
Takımda 17 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı 14'e düşürmek zorunda... Teknik direktör İsmail Kartal, üç ismin üzerini çizmek zorunda. Bunlardan biri sakatlığı süren Lincoln. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi dondurulacak. King ve Omar Fayed'den birinin de mukavelesi askıya alınacak.