Frey'e süper talip

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey'e Süper Lig'den talip çıktı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; 29 yaşındaki İsviçreli oyuncuya hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldi. Frey'yi Belçika ekibi Antwerp satış listesine koydu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey'e Süper Lig'den talip çıktı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; 29 yaşındaki İsviçreli oyuncuya hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldi. Frey'yi Belçika ekibi Antwerp satış listesine koydu.