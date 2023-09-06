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Frey'e süper talip

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey'e Süper Lig'den talip çıktı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; 29 yaşındaki İsviçreli oyuncuya hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldi. Frey'yi Belçika ekibi Antwerp satış listesine koydu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Frey'e süper talip
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey'e Süper Lig'den talip çıktı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; 29 yaşındaki İsviçreli oyuncuya hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldi. Frey'yi Belçika ekibi Antwerp satış listesine koydu.
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