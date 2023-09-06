Altay'a şans doğacak

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, milli takıma dönüyor. Teknik direktör Song'la Dünya Kupası'nda sorun yaşayan ve milli takımı bıraktığını belirten Onana, Afrika Kupası'nda boy göstereceğini söyledi ve "Kamerunluların beklentilerine ve desteğine yanıt vereceğim" dedi. Onana, Kamerun'la Afrika Kupası'na gittiği takdirde M.United'ın kalesini Altay koruyacak. Altay, Devler Ligi kadrosuna da eklendi.
Manchester United'ınkalecisi Andre Onana, milli takıma dönüyor. Teknik direktör Song'la Dünya Kupası'nda sorun yaşayan ve milli takımı bıraktığını belirten Onana, Afrika Kupası'nda boy göstereceğini söyledi ve "Kamerunluların beklentilerine ve desteğine yanıt vereceğim" dedi. Onana, Kamerun'la Afrika Kupası'na gittiği takdirde M.United'ın kalesini Altay koruyacak. Altay, Devler Ligi kadrosuna da eklendi.