İkisi de Arabistan'ı seçti

Fenerbahçe'nin bir dönem ısrarla kadrosuna katmak istediği Musa Barrow ile Yannick Carrasco'nun adresi Suudi Arabistan oldu. Barrow, Bologna'dan Al-Tawoun'a transfer oldu. Carrasco da bir başka Suudi temsilcisi Al-Sahbab'a imzayı attı. Barrow 3 yıllık, Carrasco 4 senelik sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin bir dönem ısrarla kadrosuna katmak istediği Musa Barrow ile Yannick Carrasco'nun adresi Suudi Arabistan oldu. Barrow, Bologna'dan Al-Tawoun'a transfer oldu. Carrasco da bir başka Suudi temsilcisi Al-Sahbab'a imzayı attı. Barrow 3 yıllık, Carrasco 4 senelik sözleşme imzaladı.