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İkisi de Arabistan'ı seçti

Fenerbahçe'nin bir dönem ısrarla kadrosuna katmak istediği Musa Barrow ile Yannick Carrasco'nun adresi Suudi Arabistan oldu. Barrow, Bologna'dan Al-Tawoun'a transfer oldu. Carrasco da bir başka Suudi temsilcisi Al-Sahbab'a imzayı attı. Barrow 3 yıllık, Carrasco 4 senelik sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
İkisi de Arabistan'ı seçti
Fenerbahçe'nin bir dönem ısrarla kadrosuna katmak istediği Musa Barrow ile Yannick Carrasco'nun adresi Suudi Arabistan oldu. Barrow, Bologna'dan Al-Tawoun'a transfer oldu. Carrasco da bir başka Suudi temsilcisi Al-Sahbab'a imzayı attı. Barrow 3 yıllık, Carrasco 4 senelik sözleşme imzaladı.
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