FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Nazım Sangare'ye yönetim 'kulüp bul' dedi.
2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Nazım Sangare'ye yönetim 'kulüp bul' dedi.
Ancak F.Bahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 50 maça çıkan Nazım, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
Oyuncunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
NAZIM SANGARE KİMDİR?
30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Aachen altyapısında başladı.
Sırasıyla Mönchengladbach, Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor formaları giydi.
2020 yılında Antalyaspor'dan 1.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki Nazım Sangare, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Sangare, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 500 bin euro...