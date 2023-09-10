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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor. Sarı-lacivertlilerin bir süre önce kulüp bulmasını istediği Nazım Sangare ise takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. İşte nedeni ve detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 09:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Nazım Sangare'ye yönetim 'kulüp bul' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Ancak F.Bahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Fenerbahçe formasıyla toplamda 50 maça çıkan Nazım, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Oyuncunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

NAZIM SANGARE KİMDİR?

30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Profesyonel futbol kariyerine Aachen altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

Sırasıyla Mönchengladbach, Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

2020 yılında Antalyaspor'dan 1.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nazım Sangare kararını yönetime iletti! "Ayrılmayacağım"

29 yaşındaki Nazım Sangare, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

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