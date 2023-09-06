Musrati'ye büyük servet

Fenerbahçe'nin Braga'ya Libyalı orta saha Al Musrati için 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre ise; Braga, 27 yaşındaki orta saha için 20 milyon euro talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'ninBraga'ya Libyalı orta saha Al Musrati için 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre ise; Braga, 27 yaşındaki orta saha için 20 milyon euro talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.