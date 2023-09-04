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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Transferde tüm konsantrasyonunu 6 numara mevkisine veren Fenerbahçe, önemli yıldızların peşinde. Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Al-Musrati'yi liste başı yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için Portekiz Ligi ekibine resmi teklif yapıldı. İşte o rakam ve transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:45
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Transferde büyük bir operasyon yürüten Fenerbahçe, yeni orta sahasına kavuşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Bu sezon yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

İddasını konuşturmak isteyen Kanarya, 6 numara transferiyle operasyonu noktalayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler tamaman transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kanarya, yakın zamanda orta saha transferini bitirip hazır hale gelmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, 6 numara takviyesi hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Transferle ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." yanıtını verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

ÖNCELİK AL-MUSRATI'DE!
Fenerbahçe, profil olarak defansif meziyetleri yüksek bir orta saha arayışında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Fred'i tamamlayacak bir isim arayan Kanarya'da öncelik Braga forması giyen Al-Musrati'ye verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, planlarına çok uyduğunu düşündüğü 27 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Sarı-lacivertli yönetim de Al-Musrati'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferi bir an önce noktalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Braga'ya teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Al-Musrati için Portekiz Ligi ekibine toplam paket halinde 12 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Orta sahada başka alternatifleri de olan yönetim, Braga'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Başarılı ön liberonun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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