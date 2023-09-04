TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam

Transferde büyük bir operasyon yürüten Fenerbahçe, yeni orta sahasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Transferde büyük bir operasyon yürüten Fenerbahçe, yeni orta sahasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Bu sezon yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kadroya son şeklini vermek için geri sayıma geçti.
İddasını konuşturmak isteyen Kanarya, 6 numara transferiyle operasyonu noktalayacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.
Son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler tamaman transfere çevrildi.
Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kanarya, yakın zamanda orta saha transferini bitirip hazır hale gelmeyi amaçlıyor.
Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, 6 numara takviyesi hakkında konuştu.
Transferle ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var.
Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz.
Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." yanıtını verdi.
ÖNCELİK AL-MUSRATI'DE!
Fenerbahçe, profil olarak defansif meziyetleri yüksek bir orta saha arayışında.
Fred'i tamamlayacak bir isim arayan Kanarya'da öncelik Braga forması giyen Al-Musrati'ye verildi.
İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, planlarına çok uyduğunu düşündüğü 27 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim de Al-Musrati'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber ediyor.
12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferi bir an önce noktalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Braga'ya teklifini yaptı.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Al-Musrati için Portekiz Ligi ekibine toplam paket halinde 12 milyon euro önerdi.
Orta sahada başka alternatifleri de olan yönetim, Braga'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.
Başarılı ön liberonun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Profesyonel kariyerinde 203 resmi maçta sahaya çıkan Musrati, 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Libyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında ise 42 karşılaşmada 2 gol kaydetti.