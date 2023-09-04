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Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Bu sezon kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, yaptığı takviyelerle birlikte birçok futbolcuyla da yollarını ayırmıştı. Kanarya, kiralık oyuncular dahil 7 oyuncusunu daha takımdan göndermeye hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:51
Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 9'a çıkararak milli araya lider girdi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Başkent ekibini deplasmanda devirerek moral depolayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertlilerin transferde önceliği ise 6 numara transferi...

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü ile oynanan karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Kartal, toplantıda orta saha transferiyle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Adı Partey, Ndidi, Jorginho ve Al Musrati ile anılan Fenerbahçe'de birçok ayrılık da yaşanacak.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, sezon başında Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai dahil olmak üzere çok sayıda isimle yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe, kiralık olarak gönderilecekler de dahil 7 futbolcusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

LUAN PERES

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

SAMET AKAYDİN

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

OMAR FAYED (KİRALIK)

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

JIN-HO JO (KİRALIK)

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