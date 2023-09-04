Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 9'a çıkararak milli araya lider girdi.
Henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Başkent ekibini deplasmanda devirerek moral depolayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin transferde önceliği ise 6 numara transferi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü ile oynanan karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi.
Kartal, toplantıda orta saha transferiyle ilgili de konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." ifadelerini kullandı.
Adı Partey, Ndidi, Jorginho ve Al Musrati ile anılan Fenerbahçe'de birçok ayrılık da yaşanacak.
Sarı-lacivertliler, sezon başında Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai dahil olmak üzere çok sayıda isimle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe, kiralık olarak gönderilecekler de dahil 7 futbolcusuyla daha vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
LUAN PERES
SAMET AKAYDİN
EMRE DEMİR (KİRALIK)
BURAK KAPACAK (KİRALIK)