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Ankaragücü - Fenerbahçe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Kanarya deplasmanda rakibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Başkent temsilcisi ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:50
Ankaragücü - Fenerbahçe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe deplasmanda rakibini yenerek yenilmezlik serini sürdürmek istiyor.

Ankaragücü ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün Başkent deplasmanında Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunu rotasyonlu kullanarak hem sakatlıkların önüne geçmek hem de takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor. Bu sebeple Hollanda'da ilk 11 oynayan bazı oyuncular bugün dinlenecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalede ise İrfan Can Eğribayat'ın yerine bugün yeni transfer Livakovic'e görev vermesi bekleniyor.

Başakşehir maçı ertelenmesine rağmen ligde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak. Sarı-lacivertliler, böylece 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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