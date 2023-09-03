Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona 3 kulvarda da şampiyon olma hedefiyle girdi.
Kanarya'da bu anlamda yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız isim dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona 3 kulvarda da şampiyon olma hedefiyle girdi.
Kanarya'da bu anlamda yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız isim dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de şimdiye kadar kadroya katılan futbolcuların ise resmi maçlarda sergilediği performans büyük alkış aldı.
Kanarya yeni sezonda UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde aldığı başarılı skorkarla adını gruplara yazdırmayı başardı.
Son olarak deplasmanda Hollanda ekibi Twente'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.
Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1, 2. hafta ise Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.
Bugün ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.
Bu kritik maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal'dan ise oyuncularına flaş uyarılar geldi.
Sezona çok iyi başladıklarının altını çizen tecrübeli hocanın, "8 maç 8 galibiyet. Ancak bu rehavet yaratmasın.
Ligin henüz başı ve kesinlikle bu maçta kayıp istemiyorum.
Kazanalım yolumuza bakalım" dediği öğrenildi.