Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, ligin 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan bu kritik maç öncesi oyuncularına flaş uyarı geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 16:14
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona 3 kulvarda da şampiyon olma hedefiyle girdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Kanarya'da bu anlamda yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız isim dahil oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Sarı-lacivertlilerde bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Fenerbahçe'de şimdiye kadar kadroya katılan futbolcuların ise resmi maçlarda sergilediği performans büyük alkış aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Kanarya yeni sezonda UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde aldığı başarılı skorkarla adını gruplara yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Son olarak deplasmanda Hollanda ekibi Twente'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1, 2. hafta ise Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Bugün ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Bu kritik maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal'dan ise oyuncularına flaş uyarılar geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Sezona çok iyi başladıklarının altını çizen tecrübeli hocanın, "8 maç 8 galibiyet. Ancak bu rehavet yaratmasın.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Ligin henüz başı ve kesinlikle bu maçta kayıp istemiyorum.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ankaragücü maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Kazanalım yolumuza bakalım" dediği öğrenildi.

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