Gözyaşlarıyla ManU’da

Geçtiğimiz hafta Manchester United için sağlık kontrollerinden geçen Altay Bayındır, dün resmi imzayı attı. Kırmızı-şeytanlar, 25 yaşındaki kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz devi Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde + 1 milyon euro da bonus alacak. Altay'ı uğurlamaya başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki de havalimanına gitti.

BÜYÜK BİR ONUR

Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır ise; duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarıyla Fenerbahçe'ye veda etti. Altay yaptığı açıklamada; "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

10 NUMARA BİR İNSAN

Başkan Ali Koç, Altay Bayındır'a övgüler dizdi: "10 numara 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu. Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Tekliflerin bozulma riskini de aldı. Çok ama çok az oyuncu bunu yapar."

YOLUN AÇIK OLSUN

Fenerbahçe, Altay için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı: "Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır. 21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bir hikâyeyi geride bırakıyorsun... Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle! Fenerbahçe hep senin evin! Kalplerimiz hep yanında! Başarıların gururumuz, Mutluluğun mutluluğumuz olacak! Şansın bol olsun!''