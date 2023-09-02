Haberler Fenerbahçe Gözyaşlarıyla ManU’da

Gözyaşlarıyla ManU’da

Manchester United, dün Altay Bayındır’ı transfer ettiğini açıkladı. Kırmızı-şeytanlar, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 25 yaşındaki kaleci, gözyaşlarıyla dün Fenerbahçe’ye veda etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Gözyaşlarıyla ManU’da

Geçtiğimiz hafta Manchester United için sağlık kontrollerinden geçen Altay Bayındır, dün resmi imzayı attı. Kırmızı-şeytanlar, 25 yaşındaki kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz devi Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde + 1 milyon euro da bonus alacak. Altay'ı uğurlamaya başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki de havalimanına gitti.

BÜYÜK BİR ONUR

Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır ise; duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarıyla Fenerbahçe'ye veda etti. Altay yaptığı açıklamada; "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

10 NUMARA BİR İNSAN

Başkan Ali Koç, Altay Bayındır'a övgüler dizdi: "10 numara 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu. Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Tekliflerin bozulma riskini de aldı. Çok ama çok az oyuncu bunu yapar."

YOLUN AÇIK OLSUN

Fenerbahçe, Altay için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı: "Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır. 21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bir hikâyeyi geride bırakıyorsun... Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle! Fenerbahçe hep senin evin! Kalplerimiz hep yanında! Başarıların gururumuz, Mutluluğun mutluluğumuz olacak! Şansın bol olsun!''

DİĞER
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan blumia itirafı! "5 ayda 36 kilo verdim"
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde!
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday!
F.Bahçe'den Paris çıkarması! Teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi...
Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı?
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:42
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:39
Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! 01:12
Brighton'a Barcelona'dan transfer! Brighton'a Barcelona'dan transfer! 01:12
Manchester City'den orta sahaya takviye! Manchester City'den orta sahaya takviye! 01:12
İspanya'da De la Fuente özür diledi! İspanya'da De la Fuente özür diledi! 01:12
Daha Eski
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! 00:54
Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! 00:54
Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! 00:54
Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? 00:54
F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... 00:54
VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon 00:54