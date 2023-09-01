Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de arayışlar devam ediyor.
Transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de arayışlar devam ediyor.
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir grafik çizen Kanarya, 3 kulvarda da başarı hedefinde.
Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.
Elemelerde Zimbru, Maribor ve Twente'yi geçen sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırdı.
Konferans Ligi'nde H Grubu'nda mücadele verecek olan Kanarya, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti.
Transferde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrosuna son dokunuşu yapmaya hazırlanıyor.
İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 6 numara transferini bitirmek için gaza bastı.
Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, önemli bir isme imza attırmak için geri sayıma geçti.
Avrupa'dan birçok yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği 6 numara transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transferle ilgili TRT Spor'a konuştu.
Başkan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var."
"Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var."
"Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.