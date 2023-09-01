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Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Son dakika spor haberi: Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe transferde gözünü karartmış durumda. Dünyaca ünlü yıldızlara imza attırarak gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. Kadroya son şeklini vermek isteyen Kanarya'da gündem 6 numara transferi. Hummalı bir operasyon yürüten yönetim, listedeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı. Taraftarın heyecanla beklediği 6 numara transferiyle ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 21:34
Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de arayışlar devam ediyor.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir grafik çizen Kanarya, 3 kulvarda da başarı hedefinde.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Elemelerde Zimbru, Maribor ve Twente'yi geçen sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırdı.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Konferans Ligi'nde H Grubu'nda mücadele verecek olan Kanarya, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Transferde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kadrosuna son dokunuşu yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 6 numara transferini bitirmek için gaza bastı.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, önemli bir isme imza attırmak için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Avrupa'dan birçok yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği 6 numara transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transferle ilgili TRT Spor'a konuştu.

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

Başkan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var."

Fenerbahçe'den orta saha açıklaması! 6 numara transferi...

"Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var."

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