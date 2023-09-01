Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

2023-2024 sezonuna adeta bomba gibi giren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya geldi.
2023-2024 sezonuna adeta bomba gibi giren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya geldi.
Zaha, Fred, Tete, Szymanski gibi isimler için resmi teklifler yapan ezeli rakipler birbirlerine çalım atarak bu oyunculara takım formalarını giydirdi.
Avrupa'da ve Türkiye'de iki takım da istediği sonuçları alarak yoluna devam ediyor; ancak...
Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da teknik kadroyu düşündüren ve bu konuda yoran bir pozisyon var.
6-8 numara oynayacak yönlü bir futbolcu arayan iki takımın da eksiği bu mevki...
Transfer listelerinde yer alan isimlerden bazıları da yine ortak. Bu kez ise o isim kupa canavarı bir futbolcu.
Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın olduğu iddia edilen futbolcu için Galatasaray da devreye girdi ve kesenin ağzını açtı.
Ezeli rakipleri bir kez daha karşı karşıya getiren o isim: Marcos Antonio.
Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Brezilyalı futbolcu henüz 23 yaşında.
Baş mevkisi 8 numara olan ve savaşçı yapısı ile öne çıkan futbolcu, 6 ve 10 numaralı pozisyonlara doğru da aksiyon sağlıyor.
KİRALIK OLARAK...
Geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunda Shakhtar Donetsk takımından 7,5 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu için kiralama formülleri öne çıkıyor.
KUPA CANAVARI
Marcos Antonio, Ukrayna'da olduğu 3,5 yıllık dönem içinde 2 lig şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Kupası, 1 kez de Ukrayna Süper Kupası kazanarak önemli bir kariyer başlangıcı yapmıştı.
Oyuncunun 2017 yılında da Brezilya U17 takımında yaşadığı bir şampiyonluk mevcut.