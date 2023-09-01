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Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular. Kupa canavarı oyuncu için iki takım da teklifini yaptı. Peki, hangi ekip önde? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 15:37 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 15:41
Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

2023-2024 sezonuna adeta bomba gibi giren iki ekipten Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Zaha, Fred, Tete, Szymanski gibi isimler için resmi teklifler yapan ezeli rakipler birbirlerine çalım atarak bu oyunculara takım formalarını giydirdi.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Avrupa'da ve Türkiye'de iki takım da istediği sonuçları alarak yoluna devam ediyor; ancak...

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da teknik kadroyu düşündüren ve bu konuda yoran bir pozisyon var.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

6-8 numara oynayacak yönlü bir futbolcu arayan iki takımın da eksiği bu mevki...

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Transfer listelerinde yer alan isimlerden bazıları da yine ortak. Bu kez ise o isim kupa canavarı bir futbolcu.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın olduğu iddia edilen futbolcu için Galatasaray da devreye girdi ve kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Ezeli rakipleri bir kez daha karşı karşıya getiren o isim: Marcos Antonio.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Brezilyalı futbolcu henüz 23 yaşında.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

Baş mevkisi 8 numara olan ve savaşçı yapısı ile öne çıkan futbolcu, 6 ve 10 numaralı pozisyonlara doğru da aksiyon sağlıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

KİRALIK OLARAK...

Geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunda Shakhtar Donetsk takımından 7,5 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu için kiralama formülleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray mı alıyor? Kesenin ağzını açtı ve transfer...

KUPA CANAVARI

Marcos Antonio, Ukrayna'da olduğu 3,5 yıllık dönem içinde 2 lig şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Kupası, 1 kez de Ukrayna Süper Kupası kazanarak önemli bir kariyer başlangıcı yapmıştı.

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