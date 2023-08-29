"Tarih yazmaya geldim"

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred; transfer süreci, hedefleri ve birçok konuda merak edilenleri yanıtladı. 30 yaşındaki oyuncu, kupalar kazanarak kendisinin de tarihe geçeceğini söyledi.

Fred'in satırbaşları şöyle:

Transfer sürecim Mario Branco ile başladı. Okan Özkan da Manchester'a geldi. Bu sezon kupalar kazanmak için güçlü takım kuracaklarını söylediler. Kazanma isteği ve kulübün güçlü kadro kurması gelme sebeplerim oldu.

Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı burada oynadı. isimlerini tarihe yazdırdılar. Burada önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum.

Gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Hâlâ takım arkadaşlarıma, oynadığımız sisteme alışmam gerekiyor. Her geçen gün daha iyi olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz. Ben de hedef için yardım etmeye geldim.

Livakovic çok iyi bir kaleci. Takımımıza yardım etmeye geldi. Bu takım tarih yazabilecek kapasitede. Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. Yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum.