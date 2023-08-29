Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Nicolas Dominguez yeniden gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun kulübü Bologna'nın Fenerbahçe'den o yıldızı istemesi transferde takas planını devreye soktu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 09:14
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Yapılan transferler taraftarların bir hayli ilgisini çekti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Fenerbahçe'de bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

İki taraf arasındaki aracıların kulüpleri takas masasına davet ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Fenerbahçe'nin 'yedek kalmak istemeyen' Batshuayi'yi satmak istemesi, Dominguez'in ise 'daha yüksek maaş için' Bologna'dan ayrılma talebi iki ekibi yeniden birbirine yaklaştırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi! O yıldız takasta kullanılacak

Fenerbahçe ve Bologna, Batshuayi- Dominguez takası için görüşmelere başladı.

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