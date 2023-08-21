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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Karl Toko Ekambi'nin yeni takımı netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:46
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Sarı-lacivertliler bir süredir, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi için girişimlerine devam ediyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Fransız basınından Foot Mercato, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Haberde, Ekambi'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Abha ile anlaştığı bilgisi verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Kamerunlu yıldız, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Abha bu transfer için Olympique Lyon'a 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?

14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı.

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