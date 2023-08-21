TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Karl Toko Ekambi elden kaçtı!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları sürüyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, takviye çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler bir süredir, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi için girişimlerine devam ediyordu.
Fransız basınından Foot Mercato, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresini duyurdu.
Haberde, Ekambi'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Abha ile anlaştığı bilgisi verildi.
Kamerunlu yıldız, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılacağı aktarıldı.
Abha bu transfer için Olympique Lyon'a 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.
Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...