Haberler Fenerbahçe SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Mutlak üç puan için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres gibi isimler kadroda yer almadı. Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:50
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Taylan, Soner, Emre, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Cengiz, Symanski, Tadic, Dzeko

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE 7 EKSİKLE SAMSUNDA!

Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan yılın bombası! Bir dünya yıldızı daha...
CHP'den 'müstakil seçim' isteyen İYİ Parti'ye bir rest daha! Yılmaz Büyükerşen 'ittifak olmazsa da kazanırız" dedi: İmamoğlu'na sert vurdu
Açıklama geldi! Kanarya'ya kötü haber
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı
Açıklama geldi! Kanarya'ya kötü haber
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
İzmir'de deprem mi oldu son dakika!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Samsunspor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Samsunspor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:19
Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif 12:11
Deportivo Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? Deportivo Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? 12:03
Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? Alaves - Sevilla maçı saat kaçta? 11:52
Djokovic Alcaraz'dan rövanşı aldı! Djokovic Alcaraz'dan rövanşı aldı! 11:43
Daha Eski
C.Palace - Arsenal maçı saat kaçta? C.Palace - Arsenal maçı saat kaçta? 11:34
Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:28
Aslan'dan stoper harekatı! Ramos'un yerine... Aslan'dan stoper harekatı! Ramos'un yerine... 10:41
Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... 10:03
F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! 01:38
Edin Dzeko'dan Beşiktaş itirafı! "Beni istediler" Edin Dzeko'dan Beşiktaş itirafı! "Beni istediler" 01:38