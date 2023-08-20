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Fenerbahçe Samsunspor sınavında! İki eksik

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda bu mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 10:03
Fenerbahçe Samsunspor sınavında! İki eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

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