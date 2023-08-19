Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kadrosuna yıldız isimleri dahil eden ve kaleci ile orta saha takviyeleri sonrası transferi bitireceği konuşulan sarı-lacivertlilerde ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:29
Mert Kılıç
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya'da gözler kaleci ve orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Altay Bayındır'ın performansıyla bekleneni verememesi sonrası kaleye takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isimse Dominik Livakovic...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Yönetim, Hırvat kaleciyle her konuda anlaşmasına rağmen Dinamo Zagreb'in tutumu nedeniyle transfere nokta koyamadı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Sarı-lacivertliler, Livakovic transferine kısa süre içerisinde nokta koymayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Kaleci ve orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

ROLAND SALLAI'YE KANCA

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Freiburg forması giyen Roland Sallai'ye teklif yaptığını duyurdu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Il Resto del Carlino adlı gazetede yer alan haberde teklifin detaylarına yer verilmezken, Macar kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

BOLOGNA DA İSTİYOR

Haberde Sallai ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Bologna'nın da ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Roland Sallai geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 19 maça çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Macar futbolcu, 1 gol ve 5 asist kaydederek 6 gole doğrudan etki etti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye İngiltere'nin tankı geliyor!
F.Bahçe'ye haber var! 2 katına imzayı atıyor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsveç dünya üçüncüsü oldu! İsveç dünya üçüncüsü oldu! 14:18
Kartal'ın gündemindeydi! Sürpriz gelişme Kartal'ın gündemindeydi! Sürpriz gelişme 14:06
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor 13:29
Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 12:59
Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam 12:48
G.Saray - Trabzonspor maçı saat kaçta? G.Saray - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:46
Daha Eski
A. Villa'dan G.Saray'ı kızdıran hamle! Zaniolo... A. Villa'dan G.Saray'ı kızdıran hamle! Zaniolo... 12:19
AEK - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? AEK - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 10:36
F.Bahçe harekete geçti! Pankart olayına soruşturma F.Bahçe harekete geçti! Pankart olayına soruşturma 10:40
İsveç - Avustralya maçı saat kaçta? İsveç - Avustralya maçı saat kaçta? 10:45
Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı 10:56
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu 11:13