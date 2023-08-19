Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Yeni yıldız Almanya'dan geliyor

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya'da gözler kaleci ve orta saha transferine çevrildi.
Altay Bayındır'ın performansıyla bekleneni verememesi sonrası kaleye takviye yapma kararı alan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isimse Dominik Livakovic...
Yönetim, Hırvat kaleciyle her konuda anlaşmasına rağmen Dinamo Zagreb'in tutumu nedeniyle transfere nokta koyamadı.
Sarı-lacivertliler, Livakovic transferine kısa süre içerisinde nokta koymayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde pürüz çıkması halinde David de Gea ve Keylor Navas'a yönelmesi bekleniyor.
Kaleci transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, Fred sonrası orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.
Rade Krunic, Nicolas Dominguez ve Tanguy Ndombele gibi futbolcuları gündemine alan sarı-lacivertlilerde Krunic öne çıkan isim olarak dikkatleri çekiyor.
Kaleci ve orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ROLAND SALLAI'YE KANCA
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Freiburg forması giyen Roland Sallai'ye teklif yaptığını duyurdu.
Il Resto del Carlino adlı gazetede yer alan haberde teklifin detaylarına yer verilmezken, Macar kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakabileceği aktarıldı.
BOLOGNA DA İSTİYOR
Haberde Sallai ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Bologna'nın da ilgilendiği belirtildi.
Roland Sallai geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 19 maça çıktı.
Macar futbolcu, 1 gol ve 5 asist kaydederek 6 gole doğrudan etki etti.
Sallai'nin Alman ekibiyle olan sözleşmsi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.