Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de kaleci operasyonu son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de kaleci operasyonu son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertliler yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmek istiyor.
Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Kanarya'da Altay Bayındır tepki çeken futbolcular arasında yer aldı.
Mücadeleden 2-1 galip ayrılran Fenerbahçe'de genç file bekçisi yediği talihsiz golle tepki çekti.
Taraftarın büyük eleştirisini toplayan Altay Bayındır ile ipler kopma noktasına geldi.
Takımdan ayrılması gündeme gelen 25 yaşındaki eldivene Hollanda ve Arabistan'dan talipler var.
Kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine 3 isim girdi.
Livakovic, Keylor Navas ve De Gea ile görüşmelerde bulunan yönetim, yeni kalecisine kavuşmayı bekliyor.
Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb'in inadını kırmayı başaramayan sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı yedekte tutuyor.
DE GEA HEYECANI!
Fenerbahçe'de zor hedef olarak görülen De Gea ile ilgili heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız file bekçisi, Manchester United'dan ayrılmasının ardından serbest kaldı.
Yeni adresi merak konusu olan De Gea hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
BAYERN MÜNİH'TEN DE GEA'YA VETO!
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu İspanyol kalecinin adı Bayern Münih ile anılıyordu.
Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, David De Gea ile de sözleşme imzalamayacak.
Yıldız file bekçisinin istekli olmasına rağmen transferin gerçekleşmeyeceği ifade edildi.
Alman devinin teknik direktörü Tuchel'in De Gea transferini veto ettiği kaydedildi.