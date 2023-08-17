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Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kaleci transferi için geri sayıma geçildi. Performansıyla tepki çeken Altay Bayındır'ın ayrılması gündeme gelen sarı-lacivertlilerde transfer görüşmelerine hız verildi. Kanarya'nın kaleci adayları arasında yer alan dünyaca ünlü kaleci De Gea hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği İspanyol eldivenden müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:18
Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de kaleci operasyonu son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Kanarya'da Altay Bayındır tepki çeken futbolcular arasında yer aldı.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Mücadeleden 2-1 galip ayrılran Fenerbahçe'de genç file bekçisi yediği talihsiz golle tepki çekti.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Taraftarın büyük eleştirisini toplayan Altay Bayındır ile ipler kopma noktasına geldi.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Takımdan ayrılması gündeme gelen 25 yaşındaki eldivene Hollanda ve Arabistan'dan talipler var.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine 3 isim girdi.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Livakovic, Keylor Navas ve De Gea ile görüşmelerde bulunan yönetim, yeni kalecisine kavuşmayı bekliyor.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb'in inadını kırmayı başaramayan sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı yedekte tutuyor.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

DE GEA HEYECANI!
Fenerbahçe'de zor hedef olarak görülen De Gea ile ilgili heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız file bekçisi, Manchester United'dan ayrılmasının ardından serbest kaldı.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Yeni adresi merak konusu olan De Gea hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

BAYERN MÜNİH'TEN DE GEA'YA VETO!
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu İspanyol kalecinin adı Bayern Münih ile anılıyordu.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, David De Gea ile de sözleşme imzalamayacak.

Fenerbahçe'ye transferde De Gea müjdesi! Böyle duyurdular

Yıldız file bekçisinin istekli olmasına rağmen transferin gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

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