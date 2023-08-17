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FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'ye İngiliz ekibi Nottingham Forest talip oldu. Başarılı futbolcu için önerilen rakam ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Bu teklif, sarı-lacivertliler tarafından kabul görmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün ayrılığını veto etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Batshuayi ile iligli konuşan Kartal, "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Michy Batshuayi şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maçta 22 gol atıp 2 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden Batshuayi'ye kanca! Teklif ortaya çıktı

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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