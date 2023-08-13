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Fenerbahçe'den gövde gösterisi!

Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor... Sarı-lacivertliler, dün öğleden sonra Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'i İstanbul'a getirdi. Brezilyalı oyuncuya ailesinin yanı sıra; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da eşlik etti. 30 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den gövde gösterisi!

Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor... Sarı-lacivertliler, dün öğleden sonra Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'i İstanbul'a getirdi. Brezilyalı oyuncuya ailesinin yanı sıra; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da eşlik etti. 30 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

İKİSİ 30 MİLYON EURO

Fred için Manchester United'a 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 15 milyon euro ödenecek. Fenerbahçeli taraftarlar Fred'in sevincini yaşarken sarı-lacivertliler, ikinci bombayı patlattı ve milli oyuncu Cengiz Ünder'in transferini de duyurdu. KAP'a, hem Fransız ekibi Marsilya'yla hem de 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlandığı açıklandı. F.Bahçe, Cengiz için de Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis ödenecek.

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